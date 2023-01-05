Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 14:21

Вудкрофт: «Что за игра! Это были «качели», но мы оставались сфокусированными»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт поделился эмоциями после победы команды над «Адмиралом» в матче регулярного чемпионата КХЛ (2:1).

«Ох, что за игра! Знали, что это будет трудно — «Адмирал» был свежим, к тому же, это быстрая и мощная команда. Однако наша команда здорово проявила себя в равных составах, в меньшинстве играла просто прекрасно. Колосов провел фантастический матч. Это были «качели», но мы оставались сфокусированными. Весь матч команда работала на результат, я горжусь парнями. Игра Мороза? Все отмечают его умную игру, его высокое мастерство. Он играет уверенно и солидно, но даже если бы он не забросил сегодня шайбу, стоило бы отметить его выступления — он шел в борьбу на каждом участке площадки. У него была травма, но после восстановления мы рады видеть его в составе», — приводит пресс-служба КЛХ слова Вудкрофта.

Минское «Динамо» занимает восьмое место в таблице Западной конференции, набрав 47 очков в 48 матчах. «Адмирал» разместился на шестой позиции в таблице Востока с 55 очками в 47 играх.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/01/05/507826.html
Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Динамо (Минск)
Крэйг Вудкрофт
0
Читайте также
«Не найдется человека лучше». Гретцки ждет Овечкина на вершине
Апогей тотальной ненависти. Самая жестокая массовая драка СССР и Канады
Гидрометцентр предупредил о морозах до –53 градусов в ряде регионов РФ
СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области
Лев напал на дрессировщика во время представления в цирке в Сочи
Пушков высмеял заявление польского премьера о Бандере
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Защитник СКА Пашнин: «Наша задача — Кубок Гагарина. Регулярка нужна, чтобы набрать оптимальную форму»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Результаты / календарь
23.12
24.12
25.12
26.12
27.12
28.12
29.12
30.12
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
5.01 10:00
Адмирал – Динамо Мн
 1 : 2
5.01 10:00
Амур – Барыс
 4 : 3 Б
5.01 13:30
Сибирь – Авангард
 - : -
5.01 17:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости