Скабелка: «Сейчас удалось ребят сплотить одной идеей. Они поверили, и все хотят побеждать»
Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (1:2 ОТ).
«Тяжелый матч. Достаточно быстрая, сильная, мощная команда — «Металлург». У нас третий матч на выезде, много сил отдали. Первый период был наш: и гол забили, и в целом было неплохо. Во втором быстрый гол немного ввел нас в ступор. «Магнитка» перехватила инициативу, еще моменты были. Хочу поблагодарить ребят, достойное окончание выезда, очень важное очко мы взяли. Готовимся к домашней серии, через день уже «Северсталь».
Команда стала более концентрированной? Мы работали. Не все получалось в начале, была некая притирка. Сейчас удалось ребят сплотить одной идеей. Они поверили, и все хотят побеждать. Без хорошей обороны это невозможно», — приводит слова тренера сайт КХЛ.
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|23.01
|15:30
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Сибирь – Амур
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|23.01
|17:00
|
Металлург – Барыс
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|23.01
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|
Трактор – Ак Барс
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|19:00
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Торпедо – ЦСКА
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