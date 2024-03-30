Главный тренер «Металлурга» Разин: «Сегодня с нашей стороны была идеальная игра»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин подвел итоги шестого матча четвертьфинала Кубка Гагарина и серии против московского «Спартака» (3:0, 4-2).

— Сегодня с нашей стороны, можно сказать, была идеальная игра. Очень строго сыграли, не дали сопернику проявить свои козыри — игру на контратаках. Сегодня создавали много моментов, какой-то процент забили. Я считаю, что сегодня заслуженно победили.

По серии хочу сказать спасибо и нашим и спартаковским болельщикам, было приятно играть в такой атмосфере несмотря на произошедшие события. Хочется принести соболезнования всем, кто пострадал. Спасибо команде «Спартак», было приятно играть против них, видно было, что команда варьирует тактику. Нам было тяжело, я рад, что мы справились. Серия была интересная, пусть две игры закончились 1:0. Были упорные игры. Вторая и пятая игры были определяющими, — сказал Разин.

«Металлург» выиграл серию со счетом 4-2 и вышел в полуфинал Кубка Гагарина. Следующим соперником команды станет «Автомобилист». В другом полуфинале плей-офф КХЛ сыграют «Локомотив» и «Трактор».