Главный тренер «Локомотива» Никитин назвал цель команды на сезон-2022/23

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин рассказал о цели команды на сезон-2022/23 в КХЛ.

«Для чего участвуют в чемпионате все команды? Порадовать болельщиков. Но в тоже время для спортсмена важно первое место. Мы — не исключение. Мы как раз поэтому и делаем акцент на психологии и ментальности», — приводит официальный сайт КХЛ слова Никитина.

Также специалист поделился мнением о календаре команды на предстоящий сезон.

«Я давно не обращаю на это внимание, календарь нельзя изменить или скорректировать, ты можешь только подстраиваться и адаптироваться. Времени разбираться или анализировать нет. Нужно занимать своей работой. Естественно, мы имеем в виду, что у нас не будет пауз, перезагрузки, к чему все привыкли. Хотя те ребята, которые играют за национальные сборные — привыкли к такому режиму.

График — непростой. Кто сможет из себя все вытаскивать на протяжении этой длинной дистанции, показывать морально-волевые качества, тот и пройдет чемпионат без больших спадов, которые, безусловно, будут. Это физиология. Мы надеемся подготовить команду так, чтобы игроки были готовы к этому функционально и ментально. Проще больше играть? Если ты вышел во дворе просто поиграть — да, проще играть. Если ты играешь на результат, то возникает ментальная усталость. Не всякий может под давлением выдавать результат каждый день», — добавил Никитин.

«Локомотив» проведет первый официальный матч в сезоне-2022/23 2 сентября — в этот день команда из Ярославля встретится с «Автомобилистом» на выезде.