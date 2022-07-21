Главный тренер «Локомотива» Никитин назвал цель команды на сезон-2022/23
Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин рассказал о цели команды на сезон-2022/23 в КХЛ.
«Для чего участвуют в чемпионате все команды? Порадовать болельщиков. Но в тоже время для спортсмена важно первое место. Мы — не исключение. Мы как раз поэтому и делаем акцент на психологии и ментальности», — приводит официальный сайт КХЛ слова Никитина.
Также специалист поделился мнением о календаре команды на предстоящий сезон.
«Я давно не обращаю на это внимание, календарь нельзя изменить или скорректировать, ты можешь только подстраиваться и адаптироваться. Времени разбираться или анализировать нет. Нужно занимать своей работой. Естественно, мы имеем в виду, что у нас не будет пауз, перезагрузки, к чему все привыкли. Хотя те ребята, которые играют за национальные сборные — привыкли к такому режиму.
График — непростой. Кто сможет из себя все вытаскивать на протяжении этой длинной дистанции, показывать морально-волевые качества, тот и пройдет чемпионат без больших спадов, которые, безусловно, будут. Это физиология. Мы надеемся подготовить команду так, чтобы игроки были готовы к этому функционально и ментально. Проще больше играть? Если ты вышел во дворе просто поиграть — да, проще играть. Если ты играешь на результат, то возникает ментальная усталость. Не всякий может под давлением выдавать результат каждый день», — добавил Никитин.
«Локомотив» проведет первый официальный матч в сезоне-2022/23 2 сентября — в этот день команда из Ярославля встретится с «Автомобилистом» на выезде.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
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|2
|Динамо Мн
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|3
|Динамо М
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|0
|0
|4
|Куньлунь
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|5
|Локомотив
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|6
|Северсталь
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|0
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|7
|СКА
|0
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|8
|Сочи
|0
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|9
|Спартак
|0
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|0
|10
|Торпедо
|0
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|0
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|11
|ЦСКА
|0
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|0
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|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
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|2
|Автомобилист
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|3
|Адмирал
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|0
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|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Металлург
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|0
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|8
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|9
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|10
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|11
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Финал
|Счет в серии
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Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|1.09
|00:00
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ЦСКА – Металлург
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