Главный тренер «Локомотива» Никитин рассказал, какие позиции клуб планирует усилить в межсезонье
Главный тренер ярославского «Локомотива» Игорь Никитин рассказал, какие позиции клуб планирует усилить в это межсезонье.
«У нас есть две позиции, которые мы будем усиливать. Мы ищем. Я бы не говорил, что мы будем играть без легионеров. Просто у нас есть достаточное количество ребят с российским паспортом, достаточно молодежи. Здесь как раз нужно использовать этот шанс.
Мы ищем нападающих. Рынок сейчас достаточно пустой. В то же время мы не зациклены на том, что обязательно должны кого-то найти. Готовы начинать сезон и работать с теми, кто сейчас есть в команде. Анисимов? С нашей стороны все было обозначена. Теперь остается позиция Артема: пусть сам решит, что он хочет, на что готов. Еще раз повторюсь, мы работаем с теми парнями, что сейчас были на льду. Мы в них уверены», — приводит официальный сайт КХЛ слова Никитина.
В прошлом сезоне «Локомотив» занял шестое место таблице Западной конференции КХЛ по итогам регулярного сезона и вышел в плей-офф. Команда проиграла ЦСКА в первом раунде Кубка Гагарина со счетом 0-4 в серии.
Ярославский клуб проведет первый матч в сезоне-2022/23 2 сентября против «Автомобилиста».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|8
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|9
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|10
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|11
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|1.09
|00:00
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ЦСКА – Металлург
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