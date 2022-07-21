Главный тренер «Локомотива» Никитин рассказал, какие позиции клуб планирует усилить в межсезонье

Главный тренер ярославского «Локомотива» Игорь Никитин рассказал, какие позиции клуб планирует усилить в это межсезонье.

«У нас есть две позиции, которые мы будем усиливать. Мы ищем. Я бы не говорил, что мы будем играть без легионеров. Просто у нас есть достаточное количество ребят с российским паспортом, достаточно молодежи. Здесь как раз нужно использовать этот шанс.

Мы ищем нападающих. Рынок сейчас достаточно пустой. В то же время мы не зациклены на том, что обязательно должны кого-то найти. Готовы начинать сезон и работать с теми, кто сейчас есть в команде. Анисимов? С нашей стороны все было обозначена. Теперь остается позиция Артема: пусть сам решит, что он хочет, на что готов. Еще раз повторюсь, мы работаем с теми парнями, что сейчас были на льду. Мы в них уверены», — приводит официальный сайт КХЛ слова Никитина.

В прошлом сезоне «Локомотив» занял шестое место таблице Западной конференции КХЛ по итогам регулярного сезона и вышел в плей-офф. Команда проиграла ЦСКА в первом раунде Кубка Гагарина со счетом 0-4 в серии.

Ярославский клуб проведет первый матч в сезоне-2022/23 2 сентября против «Автомобилиста».