Канадский защитник Кэм Ли станет игроком клуба Восточной конференции КХЛ

Как стало известно «СЭ», канадский защитник Кэм Ли подпишет контракт с одним из клубов Восточной конференции КХЛ.

Защитнику 25 лет, он четыре года играл в студенческой лиге NCAA, а сезон-2020/21 провел в чемпионате Словакии за «Слован», где набрал 11 (2+9) очков в 14 встречах.

Также последние два года Ли играл за фарм-клуб «Питтсбурга» в АХЛ — «Уилкс-Барре/Скрантон». В минувшем сезоне канадец записал на свой счет 19 (1+18) баллов в 61 встрече.