Игнатьев — об игре против «Динамо»: «Третья шайба изменила ход матча»
Главный тренер «Куньлуня» Виктор Игнатьев подвел итоги матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против московского «Динамо» (1:7).
— Третий период был провальным с вашей стороны. Причина в чрезмерных удалениях или же в психологическом давлении, которое «Динамо» оказывало весь последний отрезок?
— Выходя на третий период со счетом 1:2, у нас был план как минимум сравнять счет, но никак не свести матч к 1:7. Я не увидел психологического давления со стороны соперника. Третья шайба в наших воротах изменила весь ход матча. Количество удалений сегодня было выше средне статистического. Против любой команды шесть удалений много, а против «Динамо» — очень много.
Китайская команда проиграла в 7-м матче подряд. «Куньлунь» после 48 встреч идет на 10-й позиции в турнирной таблице Западной конференции, набрав 36 очков.
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