Кудашов: «Будем надеяться, что через две недели Джиошвили уже будет играть»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал о состоянии нападающего Максима Джиошвили и назвал приблизительную дату его возвращения на лед.

— Как скоро мы сможем увидеть Джиошвили на площадке?

— Это из серии «Хочешь насмешить Бога — расскажи ему о своих планах». Предварительные сроки, когда он должен был выйти — прошли. Будем надеяться, что через две недели он уже будет играть.

27-летний Джиошвили выступает за бело-голубых с 2022 года. В текущем сезоне он провел 37 матчей за «Динамо» и набрал 14 (10+4) очков.

6 января московская команда одержала победу над «Куньлунем» в домашнем матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ (7:1). 7 января «Динамо» сыграет против «Спартака».

(Анна Бирюкова)