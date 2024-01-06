Московское «Динамо» — «Куньлунь»: видеообзор матча КХЛ

Московское «Динамо» и «Куньлунь» встретились в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра прошла в столице России 6 января и завершилась крупной победой хозяев — 7:1.

Видео лучших моментов матча «Динамо» — «Куньлунь» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

У хозяев 5 (2+3) очков набрал Никита Гусев, по одному голу у Седрика Пакетта, Бреннана Менелла, Джордана Уила, Егора Петухова и Игоря Чернышова. У гостей единственную шайбу забросил Брэндон Макмиллан.