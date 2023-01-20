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Сегодня, 22:40

Светлов: «Бывает такая команда — ну никак с ней не получается»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Сочи» Сергей Светлов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (1:5).

По информации «СЭ», специалист уже покинул пост главного тренера сочинского клуба.

— Ну, что сказать... Конечно, игрой сегодня я недоволен, никак не можем мы найти хорошее противоядие против «Куньлуня» — во всех последних матчах, которые мы с ним играли, не все получалось так, как мы хотели. Сегодня такой же матч — не так все пошло, как мы планировали. Не справляемся с атакой противника. Сегодня было видно, что противник опережал, был быстрее, был агрессивнее. Проиграли пятак, много было брака ненужного совершенно. Ну и самый большой минус — это наше большинство, мы имели много моментов для большинства, но серьезной угрозы не создали. Бывают такие матчи, в которых не все получается, сегодня был один из таких. Будем работать дальше, будем искать пути для улучшения нашей игры.

— Видите ли вы какую-то закономерность в этих четырех поражениях от «Куньлуня»? Самый, наверное, неприятный для вас соперник в этом сезоне.

— Бывает такая команда — ну никак с ней не получается. Мы ищем пути, ищем возможности. Вот даже в большинстве, в котором имели уж больно много возможности сегодня сыграть — так толком ничего и не получалось. Последние игры показали, что мы хорошо играем, быстро и агрессивно играем, и большинство с каждым днем все было интереснее, агрессивнее, но сегодня вообще ничего не получалось. Может быть, «Куньлунь» — такая заколдованная команда для нас.

— Что противопоставите «Спартаку»?

— Что мы предложим? Как всегда, агрессивную, активную игру, нашу молодость, которая позволяет нам играть активно. Поговорим с ребятами, видео посмотрим, ошибки, расскажем ребятам, как «Спартак» играет, какие нюансы, на что внимание обратить. Новая игра, все начинается с нуля, будем играть на победу, другого пути у нас нет — хочется домой вернуться с очками.

Источник: https://hcsochi.ru/media/news/sergey-svetlov-protivnik-operezhal-byl-bystree-byl-agressivnee/
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК Сочи
Сергей Светлов
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