Светлов: «Бывает такая команда — ну никак с ней не получается»
Главный тренер «Сочи» Сергей Светлов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (1:5).
По информации «СЭ», специалист уже покинул пост главного тренера сочинского клуба.
— Ну, что сказать... Конечно, игрой сегодня я недоволен, никак не можем мы найти хорошее противоядие против «Куньлуня» — во всех последних матчах, которые мы с ним играли, не все получалось так, как мы хотели. Сегодня такой же матч — не так все пошло, как мы планировали. Не справляемся с атакой противника. Сегодня было видно, что противник опережал, был быстрее, был агрессивнее. Проиграли пятак, много было брака ненужного совершенно. Ну и самый большой минус — это наше большинство, мы имели много моментов для большинства, но серьезной угрозы не создали. Бывают такие матчи, в которых не все получается, сегодня был один из таких. Будем работать дальше, будем искать пути для улучшения нашей игры.
— Видите ли вы какую-то закономерность в этих четырех поражениях от «Куньлуня»? Самый, наверное, неприятный для вас соперник в этом сезоне.
— Бывает такая команда — ну никак с ней не получается. Мы ищем пути, ищем возможности. Вот даже в большинстве, в котором имели уж больно много возможности сегодня сыграть — так толком ничего и не получалось. Последние игры показали, что мы хорошо играем, быстро и агрессивно играем, и большинство с каждым днем все было интереснее, агрессивнее, но сегодня вообще ничего не получалось. Может быть, «Куньлунь» — такая заколдованная команда для нас.
— Что противопоставите «Спартаку»?
— Что мы предложим? Как всегда, агрессивную, активную игру, нашу молодость, которая позволяет нам играть активно. Поговорим с ребятами, видео посмотрим, ошибки, расскажем ребятам, как «Спартак» играет, какие нюансы, на что внимание обратить. Новая игра, все начинается с нуля, будем играть на победу, другого пути у нас нет — хочется домой вернуться с очками.
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