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Сегодня, 22:13

Айрленд о поражении от «Салавата Юлаева»: «В целом мы играли сильно, боролись»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Куньлуня» Грег Айрленд подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (2:3 ОТ).

«Жалко, конечно, проигрывать в овертайме такой матч, особенно когда отыгрались с 0:2. Начало у нас было не самое хорошее — играли медленно, но после тайм-аута у нас получилось исправиться. В целом, считаю, что мы играли сильно, боролись, играли в тело, что не может не радовать. Многие спрашивают сейчас, в чем наша мотивация? Она в том, чтобы воспитывать характер, продолжать выигрывать матчи и повышать требования к себе», — приводит слова Айрленда сайт КХЛ.

«Куньлунь» располагается на 10-й строчке «Запада», набрав 48 очков. Следующий матч команда проведет 11 февраля против «Сочи».

КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК Сочи
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