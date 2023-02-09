Форвард «Витязя» Старков высказался об увеличении количества матчей в регулярке КХЛ

Нападающий «Витязя» Степан Старков в интервью «СЭ» прокомментировал календарь КХЛ в сезоне-2022/23.

— Идет февраль, много матчей в текущем сезоне, перелеты. Где берете силы?

— Игры идут очень часто. Они держат тебя в ритме. Думаю, мы уже просто привыкли к этому.

— Получается, вы довольны календарем из 68 матчей?

— Да, конечно. Мне нравится.

— Это оптимальное количество?

— Я — не эксперт по вопросу, сколько можно добавить, а сколько убрать. Но мне понравилось решение лиги об увеличении количества матчей в регулярке.