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Сегодня, 22:20

Форвард «Витязя» Старков высказался об увеличении количества матчей в регулярке КХЛ

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Нападающий «Витязя» Степан Старков в интервью «СЭ» прокомментировал календарь КХЛ в сезоне-2022/23.

— Идет февраль, много матчей в текущем сезоне, перелеты. Где берете силы?

— Игры идут очень часто. Они держат тебя в ритме. Думаю, мы уже просто привыкли к этому.

— Получается, вы довольны календарем из 68 матчей?

— Да, конечно. Мне нравится.

— Это оптимальное количество?

— Я — не эксперт по вопросу, сколько можно добавить, а сколько убрать. Но мне понравилось решение лиги об увеличении количества матчей в регулярке.

Источник: https://t.me/vskrylhockey/2733
Степан Старков
КХЛ
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5 Динамо М 60 35 25 79
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7 Северсталь 61 26 35 64
8 Динамо Мн 62 25 37 63
9 Спартак 61 26 35 60
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Восточная конференция И В П О
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