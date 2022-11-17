Ротенберг — о поражении СКА от «Ак Барса»: «Вроде не Новый год, но такие подарки! Отдали игру, детские ошибки»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (2:5).

«Замечательный матч, все очень красиво было на трибунах. Много болельщиков, думаю, что хоккей такой всем понравился. Много голов, такой хоккей нам нужен. Мы, разумеется, понимали в каком сейчас положении «Ак Барс», что это игра для них жизни и смерти. По накалу матч был как игра уровня плей-офф. Мы играли теми, кто у нас сейчас есть. Других игроков у нас нет. Сегодня для нас была серьезная проверка, своеобразный экзамен получился. Мы его не сдали. Переболели на дальнем востоке, многих ребят нет, но надо уметь даже в таких ситуациях работать. Дома мы уже показали, что выходим на прежний уровень. Соперники ждут наших ошибок, но мы понимаем, как играть правильно.

Если подробнее говорить, то вроде бы еще не Новый год, но уже такие подарки! Взяли и подарили моменты, взять хотя бы начало игры, было три стопроцентных момента. Надо их было реализовывать. Реализация — важный фактор, когда идет игра уровня плей-офф. Во втором периоде также зажали соперника в зоне, работали по нашему плану, но потом были ошибки индивидуальные, даже детские. Есть пища для размышления.Нужно брать на себя игру, Радулов показал сегодня как это нужно делать, а мы подарили игру. Ничего, будем сильнее. «Ак Барс» — сильная команда, будем работать дальше», — сказал Ротенберг.

СКА проиграл в четвертый раз из последних пяти игр.