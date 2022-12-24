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Сегодня, 17:40

Кудашов: «Не все получалось во время игры, но нашли силы, эмоции, и переломили ее ход»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (4:3 ОТ).

«Не все получалось во время игры, но нашли силы, эмоции, и переломили ее ход. «Трактор» здорово играл и реализовывал моменты. Мы делали неправильные действия. При этом о чем говорили перед игрой, там и допускали ошибки. Все получилось наоборот. В общем — атмосфера отличная, результат хороший, самоотдача и старание — на высшем уровне», — приводит слова тренера сайт челябинцев.

В турнирной таблице Западной конференции КХЛ «Динамо» занимает 4-е место, набрав 55 очков в 43 матчах. «Трактор» идет 10-м на Востоке: 38 очков после 43 игр.

Источник: https://hctraktor.org/media/news/47181-22-23-dinamo-moskva-vs-traktor-i-poslematchevaya-press-konferentsiya/
Алексей Кудашов
ХК Динамо (Москва)
ХК Трактор
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9 Северсталь 41 15 26 40
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Динамо М – Трактор
 4 : 3 ОТ
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Северсталь – Динамо Мн
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