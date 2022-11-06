Кудашов: «Нужно отдать должное «Адмиралу». Тяжело было пробиться к их воротам и создать какие-то моменты»

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» (1:2).

— В первую очередь хочу отметить атмосферу, которая сегодня была. Аншлаг — это отлично. Здорово болели, молодцы. Динамовские фанаты приехали. Спасибо им большое! По игре — плохо начали. Два гола — следствие удалений. Нужно отдать должное «Адмиралу», который очень цепко оборонялся. Тяжело было пробиться к их воротам и создать какие-то моменты. Старались спасти игру, одну шайбу отыграли и больше ничего не смогли.

— Почему нашли противоядие достаточно простой игре «Адмирала» только на последних минутах матча?

— Если бы так легко было — начертил и все пошло. Пробиться тяжело, когда пять человек плотно играют в средней зоне и у своих ворот, поэтому не все у нас получилось.