Кудашов: «Нужно отдать должное «Адмиралу». Тяжело было пробиться к их воротам и создать какие-то моменты»
Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» (1:2).
— В первую очередь хочу отметить атмосферу, которая сегодня была. Аншлаг — это отлично. Здорово болели, молодцы. Динамовские фанаты приехали. Спасибо им большое! По игре — плохо начали. Два гола — следствие удалений. Нужно отдать должное «Адмиралу», который очень цепко оборонялся. Тяжело было пробиться к их воротам и создать какие-то моменты. Старались спасти игру, одну шайбу отыграли и больше ничего не смогли.
— Почему нашли противоядие достаточно простой игре «Адмирала» только на последних минутах матча?
— Если бы так легко было — начертил и все пошло. Пробиться тяжело, когда пять человек плотно играют в средней зоне и у своих ворот, поэтому не все у нас получилось.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|27
|25
|2
|51
|2
|ЦСКА
|25
|17
|8
|38
|3
|Локомотив
|26
|17
|9
|37
|4
|Динамо М
|27
|16
|11
|36
|5
|Торпедо
|26
|15
|11
|31
|6
|Витязь
|27
|12
|15
|30
|7
|Спартак
|27
|11
|16
|27
|8
|Динамо Мн
|26
|11
|15
|26
|9
|Северсталь
|26
|10
|16
|25
|10
|Куньлунь
|28
|10
|18
|23
|11
|Сочи
|24
|3
|21
|10
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург
|27
|17
|10
|37
|2
|Сал. Юлаев
|26
|16
|10
|37
|3
|Автомобилист
|26
|16
|10
|34
|4
|Сибирь
|28
|15
|13
|33
|5
|Адмирал
|27
|14
|13
|32
|6
|Авангард
|27
|13
|14
|29
|7
|Ак Барс
|25
|11
|14
|26
|8
|Барыс
|27
|12
|15
|25
|9
|Трактор
|27
|11
|16
|25
|10
|Нефтехимик
|26
|10
|16
|21
|11
|Амур
|25
|8
|17
|20
|6.11
|10:00
|
Адмирал – Динамо М
|2 : 1
|6.11
|13:30
|
Авангард – Витязь
|3 : 1
|6.11
|17:00
|
Северсталь – Ак Барс
|- : -
|6.11
|17:10
|
Динамо Мн – Сочи
|- : -