Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 15:50

Кудашов: «Нужно отдать должное «Адмиралу». Тяжело было пробиться к их воротам и создать какие-то моменты»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» (1:2).

— В первую очередь хочу отметить атмосферу, которая сегодня была. Аншлаг — это отлично. Здорово болели, молодцы. Динамовские фанаты приехали. Спасибо им большое! По игре — плохо начали. Два гола — следствие удалений. Нужно отдать должное «Адмиралу», который очень цепко оборонялся. Тяжело было пробиться к их воротам и создать какие-то моменты. Старались спасти игру, одну шайбу отыграли и больше ничего не смогли.

— Почему нашли противоядие достаточно простой игре «Адмирала» только на последних минутах матча?

— Если бы так легко было — начертил и все пошло. Пробиться тяжело, когда пять человек плотно играют в средней зоне и у своих ворот, поэтому не все у нас получилось.

Источник: https://dynamo.ru/news/229777-aleksey_kudashov____dva_gola______sledstvie_udaleniy__
Алексей Кудашов
ХК Адмирал
ХК Динамо (Москва)
0
Читайте также
Игрока НБА обвинили в издевательстве над командным психологом: «Показал гениталии девять раз»
«Родной дворец, столько родственников. Не всех даже знаю!» Валиева зажгла в родной Казани
Пленный украинский военный заявил о сокрытии Киевом данных о погибших
Тело бывшего хоккеиста обнаружили дома в луже крови в Москве
ВСУ выпустили шесть ракет HIMARS по Каховской ГЭС
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Трактор» выставил нападающего Потапова на драфт отказов

«Авангард» победил «Витязь» и выиграл четвертый матч подряд
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 27 25 2 51
2 ЦСКА 25 17 8 38
3 Локомотив 26 17 9 37
4 Динамо М 27 16 11 36
5 Торпедо 26 15 11 31
6 Витязь 27 12 15 30
7 Спартак 27 11 16 27
8 Динамо Мн 26 11 15 26
9 Северсталь 26 10 16 25
10 Куньлунь 28 10 18 23
11 Сочи 24 3 21 10
Восточная конференция И В П О
1 Металлург 27 17 10 37
2 Сал. Юлаев 26 16 10 37
3 Автомобилист 26 16 10 34
4 Сибирь 28 15 13 33
5 Адмирал 27 14 13 32
6 Авангард 27 13 14 29
7 Ак Барс 25 11 14 26
8 Барыс 27 12 15 25
9 Трактор 27 11 16 25
10 Нефтехимик 26 10 16 21
11 Амур 25 8 17 20
Результаты / календарь
27.10
28.10
29.10
30.10
31.10
1.11
2.11
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
6.11 10:00
Адмирал – Динамо М
 2 : 1
6.11 13:30
Авангард – Витязь
 3 : 1
6.11 17:00
Северсталь – Ак Барс
 - : -
6.11 17:10
Динамо Мн – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости