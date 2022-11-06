«Трактор» выставил нападающего Потапова на драфт отказов
«Трактор» выставил нападающего Алексея Потапова на драфт отказов, сообщает пресс-служба клуба.
В течение 48 часов клубы КХЛ могут забрать форварда «Трактора» в свою структуру.
В текущем чемпионате Потапов провел за черно-белых семь матчей и результативными действиями не отметился.
В прошлом сезоне нападающий сыграл 29 встреч, в том числе 15 из них в плей-офф, забросив одну шайбу.
Вместе с командой форвард стал бронзовым призером чемпионата КХЛ сезона-2021/2022.
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|7
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|11
|14
|26
|8
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|27
|12
|15
|25
|9
|Трактор
|27
|11
|16
|25
|10
|Нефтехимик
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|10
|16
|21
|11
|Амур
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11.11
|6.11
|10:00
|
Адмирал – Динамо М
|2 : 1
|6.11
|13:30
|
Авангард – Витязь
|3 : 1
|6.11
|17:00
|
Северсталь – Ак Барс
|- : -
|6.11
|17:10
|
Динамо Мн – Сочи
|- : -
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