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Сегодня, 15:45

«Трактор» выставил нападающего Потапова на драфт отказов

Иван Шитик
Корреспондент
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«Трактор» выставил нападающего Алексея Потапова на драфт отказов, сообщает пресс-служба клуба.

В течение 48 часов клубы КХЛ могут забрать форварда «Трактора» в свою структуру.

В текущем чемпионате Потапов провел за черно-белых семь матчей и результативными действиями не отметился.

В прошлом сезоне нападающий сыграл 29 встреч, в том числе 15 из них в плей-офф, забросив одну шайбу.

Вместе с командой форвард стал бронзовым призером чемпионата КХЛ сезона-2021/2022.

Источник: https://hctraktor.org/media/news/45704-aleksey-potapov-v-spiske-otkazov/
Алексей Потапов
ХК Трактор
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