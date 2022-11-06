«Трактор» выставил нападающего Потапова на драфт отказов

«Трактор» выставил нападающего Алексея Потапова на драфт отказов, сообщает пресс-служба клуба.

В течение 48 часов клубы КХЛ могут забрать форварда «Трактора» в свою структуру.

В текущем чемпионате Потапов провел за черно-белых семь матчей и результативными действиями не отметился.

В прошлом сезоне нападающий сыграл 29 встреч, в том числе 15 из них в плей-офф, забросив одну шайбу.

Вместе с командой форвард стал бронзовым призером чемпионата КХЛ сезона-2021/2022.