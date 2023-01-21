Сергей Федоров о матче с «Динамо»: «Всегда интересные игры между нашими клубами»
Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо» (1:2 Б).
— Всегда интересные игры между нашими клубами. Сегодня удалось забить первыми, но пропустили пару контратак. Вратарь держал нас в игре. В третьем периоде немного открыто сыграли в плане обороны. Мы предупреждали ребят, что «Динамо» команда системная, с быстрым переключением в атаку, поэтому надо было аккуратнее идти в давление.
Моменты были в обеих команд, жаль, что не забили, когда играли в формате четыре на три. Но и другая команда не сидит на месте, защищается, контратакует. У них было тоже пару моментов.
Про буллиты говорить сложно, это часть игры, в общем-то вратари оказались на высоте.
— За последний месяц сыграли с «Динамо» три матча и все игры завершились с разницей в одну шайбу и это были довольно похожие матчи. Можете сказать, что делает «Динамо», что доставляет такие весомые трудности команде «СКА?
— Первое — боевой настрой.
Также, скорость движения шайбы. На такой площадке, как здесь достаточно острый хоккей, шайба все время идет вперед. Зазеваешься в атаке и не догонишь контратаку никогда. В плане переключения от обороны в атаку «Динамо» очень хорошо играет. Как я сказал, мы предупреждали ребят, но были моменты, когда мы заигрывались в атаке. Но при все при этом создавали острые моменты. Наши нападающие оказывались на одной линии. Не было глубины, чтобы в случае отскока доиграть момент. Несколько раз наши защитники, не увидев нашего нападающего, закрывали зону и опять пару острых моментов случилось в третьем периоде.
В целом наша команда готова к такой быстрой игре, но есть индивидуальные игроки, которым нужно намного лучше играть. Если они входят в топ-6, то должны давать результат. Мы над этим работаем, общаемся, ищем хорошие сочетания, чтобы нас не одно, а два-три звена давало результат.
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|88
|2
|ЦСКА
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|3
|Динамо М
|54
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|22
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|4
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|31
|23
|70
|5
|Торпедо
|53
|33
|20
|70
|6
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|52
|25
|27
|58
|7
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|53
|23
|30
|53
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|Динамо Мн
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|21
|32
|53
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|53
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|33
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|10
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|19
|35
|43
|11
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|52
|6
|46
|21
|Восточная конференция
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|В
|П
|О
|1
|Сибирь
|54
|33
|21
|70
|2
|Автомобилист
|53
|30
|23
|68
|3
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|53
|29
|24
|66
|4
|Авангард
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|31
|21
|66
|5
|Ак Барс
|53
|29
|24
|66
|6
|Сал. Юлаев
|53
|27
|26
|63
|7
|Адмирал
|54
|27
|27
|60
|8
|Барыс
|55
|24
|31
|52
|9
|Амур
|52
|23
|29
|52
|10
|Трактор
|53
|22
|31
|52
|11
|Нефтехимик
|53
|24
|29
|51
|22.01
|17:00
|
Куньлунь – Витязь
|- : -
|22.01
|17:00
|
Локомотив – Сал. Юлаев
|- : -
|22.01
|17:00
|
Нефтехимик – Авангард
|- : -
|22.01
|17:00
|
Северсталь – Динамо Мн
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|22.01
|17:00
|
Спартак – Сочи
|- : -