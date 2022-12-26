Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 22:50

Кудашов о победе над ЦСКА: «Шайб маловато, создали больше. Надо было больше забивать»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (2:1).

— Хорошая игра получилась. Думаю, что зрителям она понравилась, и моментов много было. Шайб маловато, создали больше. Надо было больше забивать. Понравилось, как играли и в атаке, и в обороне. Самоотверженность и самоотдача были на высшем уровне.

— Образцово-показательная игра в обороне, всего две минуты штрафа в матче против ЦСКА, даже фолить не надо было, все и так шло хорошо?

— ЦСКА хорошо играли. Быстро и агрессивно, надо отдать должное, что не цепляли, не фолили и держали себя руках.

— В третьем периоде вы попросили команду не откатываться. Это чисто психологическая история или ЦСКА своей активностью заставили?

— Мы в третьем периоде, наверное, создали больше моментов, чем в первые два.

— Именно на первых минутах...

— В хоккее разные тактические варианты есть. Когда ты знаешь, что делает соперник, когда второй выигрывает, соответственно, что он будет делать?

— Им надо было отыгрываться. Они лезли вперед.

— На этом и надо было сыграть.

— Что говорите игрокам в раздевалке, когда все хорошо складывается для команды, но при этом присутствует внутренняя осторожность?

— Дальше будет совершенно другая игра. В хоккее не бывает, что ты все 60 минут доминируешь, я имею в виду нашу лигу, где не сильно команды различаются по уровню. Эпизодически команда играет то в обороне, то в атаке. Нужно быть готовым к тому, что ЦСКА не будет играть постоянно в обороне и будет добавлять.

— Можете сказать, что ваша команда сыграла в духе правильного ЦСКА, ничего не дав сопернику сделать в нападении?

— Мы, наоборот, старались сыграть в атаке, здесь уместна поговорка: «Лучшая защита — нападение». Старались контролировать шайбу, старались играть в атаке.

Источник: https://dynamo.ru/news/229868-aleksey_kudashov____v__tret_em_periode_sozdali_bol_she_momentov__
Алексей Кудашов
ХК Динамо (Москва)
ХК ЦСКА (Москва)
0
Читайте также
Почему невзлюбили друг друга Большунов и Устюгов? История конфликта
«Лояльное» судейство ломает карьеры наших фигуристов. Так нельзя!
ФСБ раскрыла личности ликвидированных на границе с Брянской областью диверсантов
В США рассказали о мобилизации подростков на Украине из-за больших потерь в ВСУ
В ФРГ усомнились в возвращении на родину большинства украинских беженцев
На Украине сообщили о превращении Киева в город-призрак из-за оттока населения
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Игорь Никитин: «Неправильно сейчас оценивать Марченко, его задача — набрать форму»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 44 35 9 73
2 Локомотив 44 28 16 62
3 ЦСКА 42 26 16 57
4 Торпедо 43 27 16 57
5 Динамо М 44 25 19 57
6 Спартак 44 20 24 46
7 Витязь 44 19 25 46
8 Динамо Мн 44 17 27 42
9 Северсталь 43 16 27 42
10 Куньлунь 45 16 29 36
11 Сочи 42 5 37 18
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 43 28 15 61
2 Металлург 43 26 17 58
3 Сибирь 45 26 19 55
4 Авангард 43 25 18 54
5 Сал. Юлаев 43 23 20 54
6 Адмирал 43 23 20 51
7 Ак Барс 43 21 22 49
8 Барыс 44 19 25 41
9 Амур 41 17 24 40
10 Трактор 44 17 27 40
11 Нефтехимик 43 18 25 39
Результаты / календарь
7.12
8.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
25.12
26.12
27.12
28.12
29.12
30.12
3.01
4.01
27.12 12:00
Амур – Адмирал
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости