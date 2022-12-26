Игорь Никитин: «Неправильно сейчас оценивать Марченко, его задача — набрать форму»
Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (2:1).
«Ребята постарались сегодня. Домашний матч тяжелый был, но получилось порадовать болельщиков. Однако уже готовимся к следующей игре, завтра улетаем.
Было тяжело после победы с ЦСКА? «Ак Барс» и ЦСКА забрали много эмоций, да и «Сочи» потрепал нервы. Но мы успели отдохнуть пару дней, ребята побыли дома. Голы Никулина дали шанс другим ребятам, в том числе — дали право на ошибку. Мы рады за Степу. Стараемся, чтобы и другие ребята забивали голы, потому что так легче играть. Но такие встречи, который идут на тоненького, нужно уметь выигрывать.
Игра Марченко? Неправильно сейчас оценивать Леху, его задача — набрать форму. Человек не играл практически сезон. Многие через это проходили. Только через игры это возможно — сколько ни тренируйся, в матчах скорости другие. Мы знаем, как это будет и не забиваем этим голову. Сегодня партнеры его подстраховали. Это главное, это командный вид спорта. Каждый может оказаться на его месте. Леха обязательно поправится и поможет нам», — приводит слова тренера сайт КХЛ.
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