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Сегодня, 23:19

Кудашов доволен дебютным голом в КХЛ 17-летнего Чернышова

Руслан Минаев
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Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал поражение от ЦСКА (2:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Всех с праздником! Желаю всего наилучшего. Полные трибуны. Отличная, я думаю, игра с двух сторон. Обилие моментов, скорости, единоборства. Очень рады, что у нас 17-летний молодой Чернышев забил свой первый гол, и ЦСКА в классическом стиле в овертайме сыграл. Я думаю, зрителям игра понравилась

— Вопрос о Чернышов, который стал самым молодым автором «Динамо» в КХЛ. В первом и втором периоде вы находили время выпускать его на лед, он проводил 2 смены, 3 смены, а в третьем периоде у вас уже такой возможности не было. Почему так вышло?

— Всему свое время. Большой опыт есть по молодым ребятам, поэтому не надо торопиться. Они наберут свое игровое время. Сначала надо побыть с командой, потом начинать на лед выходить. Надо их плавно вводить. Потому что, понимаете, вот он сейчас выйдет, сыграет, еще что-то, и вниз уйдет. Надо все делать плавненько.

«Динамо» прервало серию из 6 побед подряд и набрало 60 очков (5-е место на Западе).

Алексей Кудашов
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК ЦСКА (Москва)
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