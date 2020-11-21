«Главный тренер боится иностранцев». Что происходит в «Барысе», где сломали челюсть канадскому защитнику

«СЭ» стали известны подробности конфликта в «Барысе», где на тренировке команды произошла драка между защитником Никитой Клещенко и Джесси Блэкером. Канадца отправили в нокаут, он получил перелом челюсти.

По нашим данным, обстановка в команде далека от идеальной. Иностранные хоккеисты «Барыса» не реагируют на критику, а главный тренер Юрий Михайлис боится ругать их и позволяет им все. На разборах матчей легионеры постоянно спорят с ним и указывают на других как виновников поражений. В конкретной ситуации Клещенко посчитал, что Блэкер на тренировке сыграл подло, но сделал вид, будто ничего не произошло, что и привело к драке. (Алексей Шевченко)

Драка на тренировке команды КХЛ закончилась переломом челюсти канадского защитника