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Драка на тренировке команды КХЛ закончилась переломом челюсти канадского защитника

18:00
Джесси Блэкер. Фото ХК «Барыс».
Джесси Блэкер. Фото ХК «Барыс».
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В Астане перед отъездом в Уфу на тренировке «Барыса» произошла драка между защитниками Джесси Блэкером и Никитой Клещенко. По сообщению Telegram-канала «Арена Бреда» у канадского игрока обороны в результате нокаутирующего удара сломана челюсть. Оба игрока не поехали на выезд: игрок первой пары обороны Блэкер — из-за травмы, Клещенко — по дисциплинарной причине.

По данным «СЭ», в «Барысе» команда поделена на две группировки — североамериканцев и русскоговорящих казахстанцев.

29-летний Блэкер выступает за «Барыс» с сезона-2018/19. До этого он провел год в составе «Куньлуня». Также Блэкер выступает за сборную Казахстана.

23-летний Клещенко в прошлом сезоне дебютировал за «Барыс» и в КХЛ. В нынешнем регулярном чемпионате он провел 9 матчей и не отметился набранными очками.

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