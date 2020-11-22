Главный тренер «Барыса» высказался о драке своих игроков на тренировке

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис не стал отвечать на вопросы о драке на тренировке между своими игроками.

На занятии, предшествующем выезду в Уфу, на льду сцепились защитники Джесси Блэкер и Никита Клещенко, после нокаутирующего удара последнего у канадца с казахстанским паспортом был зафиксирован перелом челюсти.

— Это рабочая обстановка, эмоции, — лаконично ответил Михайлис.

Об отсутствии Клещенко в составе тренер тоже ответил максимально коротко: «У него температура». Больше по этой теме журналистам, собравшимся в Zoom, вопросы задать не дали. (Алексей Шевченко)