Главный тренер «Барыса» прокомментировал победу над «Амуром»

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис подвел итог матча регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (5:4 Б).

«Тяжелая игра. Много голевых моментов, хорошее движение, соперник порой прижимал нас к воротам, — приводит слова тренера сайт КХЛ. — Спасибо нашему вратарю, хотя Карлссон пропустил четыре шайбы, он держал нас в игре. Убедились, что у команды есть характер. Много голов пришли из-за того, что где-то соперник позволял, но и мы создавали хорошие моменты. Из-за удаления Сагадеева до конца пришлось перекраивать звенья, но эти сочетания забросили шайбы».