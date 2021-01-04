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Главный тренер «Барыса» прокомментировал победу над «Амуром»

17:41
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Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис подвел итог матча регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (5:4 Б).

«Тяжелая игра. Много голевых моментов, хорошее движение, соперник порой прижимал нас к воротам, — приводит слова тренера сайт КХЛ. — Спасибо нашему вратарю, хотя Карлссон пропустил четыре шайбы, он держал нас в игре. Убедились, что у команды есть характер. Много голов пришли из-за того, что где-то соперник позволял, но и мы создавали хорошие моменты. Из-за удаления Сагадеева до конца пришлось перекраивать звенья, но эти сочетания забросили шайбы».

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/01/04/479558.html

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