Скабелка: «Трактор» хотел плести кружева, но мы поменяли игру в обороне»
Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (4:1).
— Нам помог быстрый гол, который мы забили. Команда была заряжена, хороший настрой, но этот гол все же помог чуть раскрепоститься. Достаточно хорошо двигались, возвращались в оборону. После пропущенного гола чуть-чуть сбавили, «Трактор» перевел игру в нашу зону, но ребята молодцы, справились, и в третьем периоде вернули себе контроль и сыграли надежно. Ребятам спасибо за победу. Идем дальше.
— Со стороны выглядело как будто «Трактор» не создал особых проблем для «Барыса» сегодня.
— Мы всегда говорим, что команда играет так, как позволяет соперник. Поэтому мы достаточно надежно сыграли в обороне, было движение, неплохой переход из обороны в атаку. Это был тяжелый матч. Просто мы в обороне сыграли надежнее, чем в прошлой игре. «Трактор» хотел плести кружева, но мы после «Автомобилиста» поменяли игру в обороне.
— Никита Михайлис — специалист по Челябинску. Забивает «Трактору» в каждом матче.
— Не знаю, что вам ответить (смеется). Есть, наверное, такие специалисты в каждой команде.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|37
|29
|8
|61
|2
|ЦСКА
|34
|23
|11
|51
|3
|Локомотив
|36
|22
|14
|50
|4
|Торпедо
|36
|22
|14
|46
|5
|Динамо М
|35
|18
|17
|41
|6
|Спартак
|37
|18
|19
|41
|7
|Динамо Мн
|36
|16
|20
|39
|8
|Витязь
|35
|15
|20
|37
|9
|Северсталь
|36
|13
|23
|34
|10
|Куньлунь
|37
|13
|24
|29
|11
|Сочи
|34
|5
|29
|16
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|35
|24
|11
|51
|2
|Металлург
|35
|23
|12
|50
|3
|Сибирь
|38
|22
|16
|47
|4
|Адмирал
|37
|21
|16
|46
|5
|Сал. Юлаев
|35
|18
|17
|43
|6
|Авангард
|35
|19
|16
|41
|7
|Ак Барс
|34
|15
|19
|36
|8
|Барыс
|37
|15
|22
|33
|9
|Трактор
|37
|14
|23
|33
|10
|Амур
|34
|13
|21
|32
|11
|Нефтехимик
|36
|15
|21
|31
|30.11
|12:00
|
Амур – Нефтехимик
|5 : 1
|30.11
|12:30
|
Адмирал – Торпедо
|1 : 2
|30.11
|17:00
|
Трактор – Барыс
|1 : 4
|30.11
|19:00
|
Ак Барс – Сибирь
|- : -
|30.11
|19:30
|
Динамо М – Витязь
|- : -
|30.11
|19:30
|
Спартак – Динамо Мн
|- : -
|30.11
|19:30
|
ЦСКА – Авангард
|- : -