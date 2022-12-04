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Сегодня, 18:25

Кравец: «Арсений Грицюк сыграл лучший матч, на мой взгляд»

Алина Савинова
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Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец поделился впечатлениями от победы команды над «Трактором» в матче регулярного чемпионата КХЛ (5:1).

«Отыграли очень уверенно и победили, но в действительности нельзя сказать, что мы порвали эту команду со счетом 5:1. Такой был напряженный первый период, начало второго. И я рад, что именно задел на победу осуществило четвертое звено. Никита Михайлов отобрал шайбу, отдал — забили. Даже на скамейке почувствовали дух победителей, ребята воспряли, начали лучше работать. Затем заработали удаление, забили голы. Арсений Грицюк сыграл лучший матч, на мой взгляд. Вы знаете, я Мирошниченко уже хотел практически с первой игры привлечь, когда я посмотрел, как он играет в молодежной команде, но медицинская ситуация была. Я считаю, что-то время, которое у него сегодня было, он отыграл отлично. И в дальнейшем у него будет возможность больше играть», — приводит пресс-служба официального сайта КХЛ слова тренера.

«Авангард», набрав 45 очков в 37 играх, занимает 5-е место в таблице Востока. «Трактор» с 33 очками в 39 встречах идет десятым.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/12/04/506468.html
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Трактор
Михаил Кравец
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