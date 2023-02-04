Кравец — о матче с «Амуром»: «Обидное поражение»

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал поражение от «Амура» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Обидное поражение, по первым двум периодам — хорошо играли, выполняли работу. За счет хорошей работы и катания забили два гола. Но, к сожалению, в третьем периоде с первых смен появилась какая-то паника. «Амур» сравнял счет. Шайба была у нас. Могли просто ее вывести из зоны. Но мы отдали сопернику, и соперник воспользовался этими ошибками. Будем работать над ошибками. Впереди у нас много домашних игр», — цитирует пресс-служба «Амура» Кравеца.

«Амур» поднялся на восьмое место в таблице Восточной конференции с 63 очками в 59 матчах. «Авангард» идет на четвертой строчке с 72 очками в 59 играх.