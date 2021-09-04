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Главный тренер «Амура» Воробьев пропустит матч против «Спартака» из-за смерти отца

13:47
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Главный тренер «Амура» Владимир Воробьев пропустит матч регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» из-за смерти отца, сообщает пресс-служба хабаровского клуба.

Исполнять обязанности Воробьева в матче против красно-белых будет помощник специалиста Игорь Петров.

Публикация от Hockey Club Amur (@hcamur)

Матч «Спартак» — «Амур» состоится сегодня, 4 сентября, начало — в 17.00 (мск).

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Иван Торопцев все материалы автора

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