Домашние матчи ЦСКА в КХЛ смогут посещать до 3 тысяч зрителей
ЦСКА согласовал увеличение количества болельщиков на первые домашние матчи регулярного чемпионата КХЛ, информирует официальный сайт клуба.
«Согласно указу мэра города с 22 июня 2021 года в Москве был введен временный запрет на проведение спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек.
Хоккейный клуб ЦСКА неоднократно обращался в Роспотребнадзор для того, чтобы согласовать увеличение количества зрителей на домашних матчах команды до 3000 человек, и только сейчас получил положительный ответ.
Для прохода на матч и на самой игре необходимо соблюдать противоэпидемиологические предписания по профилактике распространения коронавирусной инфекции. При этом предъявлять qr-код или справку о ПЦР-тесте не нужно», — говорится в сообщении клуба.
В матче открытия нового сезона ЦСКА проиграл «Авангарду» со счетом 0:4.
Дополнительная информация:
https://cska-hockey.ru/news/general/tsska_soglasoval_uvelichenie_kolichestva_bolelshchikov_na_pervyy_domashniy_match/
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