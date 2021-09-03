Домашние матчи ЦСКА в КХЛ смогут посещать до 3 тысяч зрителей

ЦСКА согласовал увеличение количества болельщиков на первые домашние матчи регулярного чемпионата КХЛ, информирует официальный сайт клуба.

«Согласно указу мэра города с 22 июня 2021 года в Москве был введен временный запрет на проведение спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек.

Хоккейный клуб ЦСКА неоднократно обращался в Роспотребнадзор для того, чтобы согласовать увеличение количества зрителей на домашних матчах команды до 3000 человек, и только сейчас получил положительный ответ.

Для прохода на матч и на самой игре необходимо соблюдать противоэпидемиологические предписания по профилактике распространения коронавирусной инфекции. При этом предъявлять qr-код или справку о ПЦР-тесте не нужно», — говорится в сообщении клуба.

В матче открытия нового сезона ЦСКА проиграл «Авангарду» со счетом 0:4.