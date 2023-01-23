Епанчинцев: «Отыграться с 0:3 с лидером конференции — дорогого стоит»
Главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев прокомментировал волевую победу над «Сибирью» (6:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Много, наверное, не стоит говорить. Болельщики все и так видели. У нас было плохое начало, но отыграться с 0:3 с лидером конференции — дорогого стоит. Перестроились, особенно второй и третий периоды сыграли правильно, не боясь, на атаку, креативно. Забили хорошие голы и победили.
Был первый бросок и сразу первый гол в наши ворота. Тяжело сказать однозначно, почему так. Важнее то, что мы нашли в себе силы играть в хоккей. Хотели порадовать и наших болельщиков, и тех, кто пришел посмотреть игру в Новосибирске.
Радует, что Сергей Дубакин забил, хочется его видеть таким каждую игру. Ему хотелось перед родителями и детскими тренерами наилучшим образом проявить, и это ему удалось. Звено Гребенкина тоже «звенело», — приводит слова тренера сайт КХЛ.
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