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Сегодня, 19:10

Епанчинцев: «Отыграться с 0:3 с лидером конференции — дорогого стоит»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев прокомментировал волевую победу над «Сибирью» (6:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Много, наверное, не стоит говорить. Болельщики все и так видели. У нас было плохое начало, но отыграться с 0:3 с лидером конференции — дорогого стоит. Перестроились, особенно второй и третий периоды сыграли правильно, не боясь, на атаку, креативно. Забили хорошие голы и победили.

Был первый бросок и сразу первый гол в наши ворота. Тяжело сказать однозначно, почему так. Важнее то, что мы нашли в себе силы играть в хоккей. Хотели порадовать и наших болельщиков, и тех, кто пришел посмотреть игру в Новосибирске.

Радует, что Сергей Дубакин забил, хочется его видеть таким каждую игру. Ему хотелось перед родителями и детскими тренерами наилучшим образом проявить, и это ему удалось. Звено Гребенкина тоже «звенело», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/01/23/508736.html
Вадим Епанчинцев
ХК Амур
ХК Сибирь
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