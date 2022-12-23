Епанчинцев: «Нет, мы не специально готовили Евгения Аликина к матчу именно с «Авангардом»

Главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (1:3).

«Совершенно не то было движение с нашей стороны в первом периоде, очень робко начали, с большим уважением относились к сопернику. Будем разбираться. Тем не менее, потом прибавили в движении, кое-какие моменты создали, вроде сравняли счет, но соперник многое нам не позволял, особенно в атаке. Понятно, что третий матч уже на выезде, давно дома не были. Заслуженная победа соперника.

Да, тяжелый выезд, но матчи в Магнитогорске и Уфе по содержанию и по движению были намного лучше, чем сегодня. Понимали, что соперники топ, но неплохо выглядели, в Магнитогорске немного недотерпели.

Яков Рылов? Мы знаем его возможности, он добавит нам солидности, при игре в большинстве в частности. Правда, у нас за три матча, по-моему, одна возможность была разыграть лишнего, так что даже в деле пока не успели посмотреть. Это опытный игрок, он нам поможет.

Нет, мы не специально готовили Евгения Аликина к матчу именно с «Авангардом». У вратарей есть свой блок, играют поровну, два матча провел Калниньш, сейчас две Аликин. И все, только в этом смысле. У них равное время игровое», — цитирует тренера сайт КХЛ.