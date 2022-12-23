Кравец рассказал о ситуации с вратарями в «Авангарде»
Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (3:1).
«Мы, конечно, рады, что победили, приехав домой после тяжелых игр на выезде. Ребята сегодня очень хорошо отыграли. «Амур» — хорошая команда, много игроков поменялось. Очень хорошая оборона, которую очень сложно было проходить, и очень приличный вратарь, который держал команду в игре. Естественно, в таких играх нельзя допускать мелких ошибок, чтобы не давать воздух, жизнь такой команде. Хотя первый период полностью был за нами, одна ошибка во втором периоде привела к тому, что счет стал 1:1. В целом мы переигрывали «Амур», создавали моменты. Где-то реализация подвела, зато забили хорошие голы с бросков, с добиваний. Это тоже важно.
Сейчас середина сезона, все команды упираются, все хорошо играют в обороне и такие рабочие голы с мясом очень важны. Ребята проявили характер, забили эти голы, и я рад, что мы победили.
Как новые вратари — Сковронский и Мельничук — будут делить игровое время? Я должен вам ответить, что мне тоже интересно, конечно. Нужно определиться и увидеть, кто из этих вратарей больше нам поможет. У Сковронского свои качества, у Мельничука — свои. Чуть-чуть даем паузу, проверим этих ребят во время тренировок и будем определяться. Я надеюсь, что они нам помогут. Но мы ни в коем случае не убираем со счетов Андрея Мишурова, потому что на протяжении всего сезона показывает отличную и — вы сами видели — на буллитах великолепно помогал команде конкуренция будет среди трех вратарей. Но лучше пусть будет три, чем никого.
Можно ли ждать Мельничука в воротах в следующем матче? Я думаю, что нет. Вася Демченко уверенно и хорошо играет. Пусть играет», — приводит слова тренера сайт КХЛ.
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Авангард – Амур
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Металлург – Сибирь
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Сал. Юлаев – Адмирал
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