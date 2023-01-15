Роман Ротенберг: «Вышли молодым дерзким составом. Это хорошая проверка для нашей команды, для молодых ребят»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг остался доволен игрой команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (3:1).

— Вышли молодым дерзким составом. Это хорошая проверка для нашей команды, для молодых ребят. Они проявили себя на максимуме. Мы были уверены, что все хоккеисты будут стараться отдать все ради победы, так как сегодня мы играли за выход в плей-офф. Огромная благодарность команде — выполнили установку. Отдельная благодарность болельщикам, которые дали нам эту энергию. Спасибо им за поддержку. Мы вышли в плей-офф, но все только начинается. Готовимся к следующей игре.

— У «Амура» была третья выездная игра подряд. Держали это в голове при формировании экспериментального состава на матч?

— Нет. Мы думали только о том, как ввести свежую кровь. Хотя, конечно, разбирали соперника. Знали, что они очень хорошо играют в обороне, что это организованная команда. Система игры «Амура» похожа на «Салават» и «Магнитку». Это хорошая система: колючие проволоки и капканы. Нам надо было сыграть тактически грамотно, чтобы преодолеть этот забор в средней зоне. Мы нашли, как это сделать — была задача с первых минут показать высокую командную скорость. Это и получилось. Могли забить больше — у нас было много большинства. Нам есть, над чем работать. Допустили ошибку в моменте с пропущенным голом, но хорошо, что сразу сравняли — молодцы. Нам нужно проверить хоккеистов, которых давно не видели в составе. Многие возвращаются, нужен игровой тонус. Сейчас у нас есть возможность для такой проверки. В сезоне прошли эпидемию, болели не один раз. Это вносило коррективы в состав: часто играли ребятами из ВХЛ. У нас единая система игры, поэтому можем брать хоккеистов из ВХЛ и МХЛ. Сегодня вы увидели Ивана Демидова — по стечению обстоятельств он был вынужден сыграть в центре. Ваня — умный хоккеист с игровым мышлением, поэтому не потерялся. Почти весь матч сыграл в первом звене, которое создавало много моментов. Демидов даже мог забить — это нас радует, ведь он — наше будущее. Сегодня мы увидели состав будущего. Работаем дальше — у нас очень важная следующая игра. Было важно выйти в плей-офф сегодня — поставили эту задачу перед командой, и она ее выполнила.

— Сегодня было много новых сочетаний, но все звенья работали, как часы. Это и есть плоды единой системы клуба?

— Это наша игровая система. Мы в этом стиле достигли прогресса. Работаем вместе с командами ВХЛ и МХЛ — можно взять любого игрока, и он не потеряется в составе. Все играют по одной системе. В то же время можем менять сочетания, смотреть разные варианты — ребята знают, как играть. Когда играем по нашей системе, выполняем задание на матч, то у нас получается хороший результат.