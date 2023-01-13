Епанчинцев: «Реализация моментов — наш бич, мы это понимаем, причины налицо — мастерство»
Главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (2:1 Б).
«Не так много голов, но, думаю, содержание игры понравилось болельщикам. Хорошо сыграли в неравных составах, знали, что сильная сторона соперника — большинство, не дали забить в этом компоненте. Полноценная игра, овертайм, буллиты. Как я всегда говорю, буллиты — это продолжение игры, и мы победили.
Мало забиваем? Реализация моментов — наш бич, мы это понимаем, причины налицо — мастерство, которое некоторым молодым еще не присуще, опыт, когда надо в завершающей стадии поувереннее сыграть. Работаем над этим, все придет через труд. Самое главное — это два очка.
Почему поставили Калниньша? У нас два равноценных вратаря, у каждого — свой блок, и они об этом знают.
Грецкий в резерве, готовится, дадим ему шанс. Играют сильнейшие на данный момент. Недавно играли с «Динамо», и домашняя игра по содержанию мне больше понравилась, но реализация была не на нашей стороне. Тогда содержание игры было намного лучше, чем сейчас», — приводит слова тренера сайт КХЛ.
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