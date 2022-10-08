Главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (1:3).

«Мы проиграли в единоборствах, в микромоментах. Это был ключевой момент матча. Если говорить хоккейными терминами, то соперник нас переиграл в стыках, на нейтральных шайбах. Мы пропустили из-за этого три гола: не проткнули шайбу, соперник проткнул. «Локомотив» подловил нас на ошибках и забил три одинаковых гола. Пытались отыграться до конца, старались ребята, но где-то не хватило мощи, — приводит слова Епанчинцева пресс-служба КХЛ. — Слишком маленькая и легковесная команда у нас, против тяжеловесов «Амуру» сложно действовать. Но есть у нас и сильные стороны — движение. Немного этого в атаке не хватило. Нужно убрать микромоменты, которые приводят к поражениям. Это приходит с опытом. Будем надеться, что получится. Желание и страсть важны. Нужно хотеть не проиграть в каждом моменте. Это самое главное и в сегодняшней игре, и в целом в хоккее».

«Амур» идет на восьмой строчке в таблице Восточной конференции с 12 очками в 15 играх.

В следующем матче хабаровский клуб примет на своем льду ЦСКА 10 октября.