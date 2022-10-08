Главный тренер «Амура» Епанчинцев — о матче с «Локомотивом»: «Мы проиграли в единоборствах, в микромоментах»
Главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (1:3).
«Мы проиграли в единоборствах, в микромоментах. Это был ключевой момент матча. Если говорить хоккейными терминами, то соперник нас переиграл в стыках, на нейтральных шайбах. Мы пропустили из-за этого три гола: не проткнули шайбу, соперник проткнул. «Локомотив» подловил нас на ошибках и забил три одинаковых гола. Пытались отыграться до конца, старались ребята, но где-то не хватило мощи, — приводит слова Епанчинцева пресс-служба КХЛ. — Слишком маленькая и легковесная команда у нас, против тяжеловесов «Амуру» сложно действовать. Но есть у нас и сильные стороны — движение. Немного этого в атаке не хватило. Нужно убрать микромоменты, которые приводят к поражениям. Это приходит с опытом. Будем надеться, что получится. Желание и страсть важны. Нужно хотеть не проиграть в каждом моменте. Это самое главное и в сегодняшней игре, и в целом в хоккее».
«Амур» идет на восьмой строчке в таблице Восточной конференции с 12 очками в 15 играх.
В следующем матче хабаровский клуб примет на своем льду ЦСКА 10 октября.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|19
|17
|2
|35
|2
|Динамо М
|19
|13
|6
|29
|3
|Локомотив
|18
|11
|7
|25
|4
|Торпедо
|18
|11
|7
|23
|5
|Спартак
|20
|9
|11
|23
|6
|ЦСКА
|17
|10
|7
|23
|7
|Витязь
|19
|10
|9
|23
|8
|Северсталь
|19
|9
|10
|21
|9
|Куньлунь
|20
|8
|12
|19
|10
|Динамо Мн
|19
|7
|12
|18
|11
|Сочи
|17
|3
|14
|9
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|18
|13
|5
|27
|2
|Металлург
|18
|12
|6
|26
|3
|Сал. Юлаев
|18
|10
|8
|23
|4
|Сибирь
|20
|10
|10
|22
|5
|Барыс
|19
|10
|9
|21
|6
|Ак Барс
|18
|8
|10
|20
|7
|Адмирал
|19
|8
|11
|18
|8
|Трактор
|20
|7
|13
|17
|9
|Авангард
|18
|7
|11
|16
|10
|Нефтехимик
|19
|7
|12
|15
|11
|Амур
|18
|5
|13
|13
|17.10
|16:30
|
Барыс – Торпедо
|- : -
|17.10
|17:00
|
Автомобилист – Амур
|- : -
|17.10
|17:00
|
Металлург – Авангард
|- : -
|17.10
|19:00
|
Нефтехимик – Сибирь
|- : -
|17.10
|19:30
|
Динамо М – ЦСКА
|- : -