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8 октября, 14:11

Главный тренер «Локомотива» Никитин — о матче с «Амуром»: «Тяжелая получилась игра, довольны победой»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (3:1).
Мария Гусева
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу над «Амуром» в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:1).

«Тяжелая получилась игра. Она стала третьей для нас на выезде. Отмечу, что часовой пояс тоже повлиял на ребят. Были нюансы, которые спишем на разницу во времени. Рад, что забили хорошие голы, но большинство нам точно не в плюс, здесь нужно работать. Довольны победой», — цитирует пресс-служба КХЛ Никитина.

«Локомотив» поднялся на третье место в таблице Западной конференции с 21 очком в 16 матчах.

Ярославский клуб проведет следующий матч 13 октября дома против СКА.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/10/08/503536.html
Хоккей
КХЛ
ХК Амур
ХК Локомотив (Ярославль)
Игорь Никитин
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