Форвард «Салавата Юлаева» назвал Магнитогорск вторым домом для уфимской команды

Нападающий «Салавата Юлаева» Данил Башкиров в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о победе над «Металлургом» (2:1 Б) в гостевом матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

— Приятно играть в Магнитогорске, когда на трибунах болельщики скандируют «Уфа! Уфа!»?

— Здесь так всегда было. Очень приятно, когда твоих болельщиков, наверное, больше, чем магнитогорских. Можно сказать: как наш второй дом тут. Очень приятно.

— В овертайме смело сняли голкипера — ваша команда не первый раз это делает. Полностью понимаете, как действовать в формате «четыре на три» с пустыми воротами?

— Тренеры объясняют и показывают, что нужно сделать и какие схемы. Снимаем вратаря, потому что в последнее время это у нас хорошо получалось. И не хотели доводить дело до буллитов, потому что с ними в последнее время не все хорошо. Сегодня создавали моменты «четыре на три», но не забили — чуть-чуть не повезло.

— Что самое сложное при игре «четыре на три» с пустыми воротами?

— Даже не знаю, что самое сложное. Просто соперника на одного меньше, нужно найти лишнего и разыграть грамотно. Где-то нужно сыграть тонко, увидеть линию передачи и успешно ее замкнуть.

— Помните момент, когда вратарь «Металлурга» Василий Кошечкин бросал по пустым воротам и чуть не забил?

— Да. У нас Мерфи перехватил шайбу. Я уже двинулся назад, чтобы, возможно, догнать ее.