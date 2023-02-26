Форвард «Салавата Юлаева» назвал Магнитогорск вторым домом для уфимской команды
Нападающий «Салавата Юлаева» Данил Башкиров в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о победе над «Металлургом» (2:1 Б) в гостевом матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
— Приятно играть в Магнитогорске, когда на трибунах болельщики скандируют «Уфа! Уфа!»?
— Здесь так всегда было. Очень приятно, когда твоих болельщиков, наверное, больше, чем магнитогорских. Можно сказать: как наш второй дом тут. Очень приятно.
— В овертайме смело сняли голкипера — ваша команда не первый раз это делает. Полностью понимаете, как действовать в формате «четыре на три» с пустыми воротами?
— Тренеры объясняют и показывают, что нужно сделать и какие схемы. Снимаем вратаря, потому что в последнее время это у нас хорошо получалось. И не хотели доводить дело до буллитов, потому что с ними в последнее время не все хорошо. Сегодня создавали моменты «четыре на три», но не забили — чуть-чуть не повезло.
— Что самое сложное при игре «четыре на три» с пустыми воротами?
— Даже не знаю, что самое сложное. Просто соперника на одного меньше, нужно найти лишнего и разыграть грамотно. Где-то нужно сыграть тонко, увидеть линию передачи и успешно ее замкнуть.
— Помните момент, когда вратарь «Металлурга» Василий Кошечкин бросал по пустым воротам и чуть не забил?
— Да. У нас Мерфи перехватил шайбу. Я уже двинулся назад, чтобы, возможно, догнать ее.
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Металлург – ЦСКА
|1 : 4