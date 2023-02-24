Билялетдинов о травме Радулова: «Пока не знаю, пока сложно сказать»
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал матч ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Металлурга» (3:6).
— Игра в общем-то не сложилась изначально, к сожалению, допускали ошибки, которые мы не должны были совершать. Сейчас у нас есть время, чтобы разобраться и привести себя в порядок.
— Что произошло с Александром Радуловым?
— Пока не знаю, пока сложно сказать.
— Очень много забивает первое звено «Ак Барса». А остальные пока менее заметны, вы не хотели переместить Станислава Галиева в первую тройку?
— А кто у нас второе звено?
— Петров-Шипачев-Кагарлицкий.
— Это второе звено? Нет, таких мыслей не было. Состав, который у нас есть, боеспособный, все звенья подобраны так, как мы считаем нужным. Не хотелось бы никого менять и что-то такое делать.
— Тимур Билялов сегодня играл третий период, он готов к плей-офф?
— Он готовился, надеюсь, что будет готов.
— В чем была причина замены вратаря в перерыве?
— Мы посчитали, что нужно поменять Амира, не хотели, чтобы произошедшие вещи повлияли на него. Мы планировали в принципе это, что Билялова поставим, вчера и сегодня это обсуждали очень много. Но игра сама нас на это подтолкнула.
— Вы уже определились с вратарем на игру с «Авангардом»?
— Посмотрим, время покажет.
— В первом раунде вы сыграете против «Нефтехимика». Это плюс, что вам не нужно будет лететь на Дальний Восток?
— Я бы не стал говорить, что это плюс или минус. Не важно, кто с кем играет, это плей-офф, совершенно другие игры, к которым нужно относиться очень серьезно и готовиться правильно. «Нефтехимик» показал себя с очень хорошей стороны, последние матчи они провели здорово. Мы смотрели их матч с «Магниткой», они его сыграли здорово, поэтому соперник серьезный.
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