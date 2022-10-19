Бабенко — о подготовке «Ак Барса» к матчу с «Металлургом: «Поработали над каждым аспектом, все разобрали»
Главный тренер «Ак Барса» Юрий Бабенко рассказал, какая работа в команде была проведена перед матчем регулярного чемпионата КХЛ с «Металлургом».
«Поработали над каждым аспектом, все разобрали. В первую очередь дело в психологии. Ребята и сами понимают, что нельзя опускать руки, надо выкладываться в каждом моменте. Только за счет работы, перелома удачи в свою сторону, должно все получиться. Есть небольшая ротация, которая производится практически в каждой игре», — приводит слова Бабенко пресс-служба официального сайта клуба.
Матч «Ак Барс» — «Металлург» пройдет сегодня, 19 октября. Начало — в 19.30 по московскому времени.
На данный момент команда из Казани с 20 очками занимает 6-е место в турнирной таблице Восточной конференции, клуб из Магнитогорска расположился на 2-й позиции (28 очков).
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Трактор – Авангард
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Ак Барс – Металлург
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СКА – Автомобилист
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ЦСКА – Куньлунь
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