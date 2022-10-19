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Сегодня, 12:46

Вратарь Мельничук перейдет в «Трактор», Хэммонд покинет клуб

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Читать «СЭ» в

Как стало известно «СЭ», вратарь Алексей Мельничук перейдет из «Сочи» в «Трактор». Голкипер челябинского клуба Эндрю Хэммонд покинет команду, при этом контракт будет расторгнут без выплаты компенсации.

24-летний Мельничук в сезоне 2022/2023 играл в АХЛ за команду «Сан-Хосе Барракуда». В марте 2022 года в результате обмена вратарь перешел в систему «Тампы» и выступал в ECHL за команду «Орландо Солар Беарз». Его контракт с «Сочи» действует до 30 апреля 2024 года.

34-летний Хэммонд перешел в «Трактор» в сентябре 2022 года. В прошлом регулярном сезоне НХЛ Хэммонд провел 11 матчей: 4 — в составе «Монреаля» (8 пропущенных голов) и 7 — за «Нью-Джерси» (30 пропущенных). Он также сыграл 11 матчей в АХЛ за «Айову Уайлд». Контракт канадца с «Трактором» рассчитан до конца сезона-2022/23.

Эндрю Хэммонд
ХК Сочи
ХК Трактор
Алексей Мельничук
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