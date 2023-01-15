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Сегодня, 18:50

Тамбиев — о календаре: «В НХЛ всю жизнь играют 82 матча. 68 игр в КХЛ — новый опыт для всех»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев в интервью «СЭ» высказался о календаре КХЛ, который в сезоне-2022/23 расширили до 68 матчей в регулярном чемпионате.

— Вы, как никто другой, ощутили насыщенность календаря, летая из Владивостока. Перед сезоном ведь мало кто понимал, как новый график отразится на игроках.

— Думаю, тренеры проанализируют этот сезон и наберутся опыта — когда тренировать, когда отпустить вожжи, как составить план, чтобы игроки подходили к матчам в оптимальной форме. Это опыт. В НХЛ всю жизнь играют 82 матча. Тренеры четко знают распорядок подготовки. 68 игр в КХЛ — новый опыт для всех. Тренеры проанализируют этот сезон и в следующем такой проблемы не будет. Какие-то тренеры, наверное, довольны тем, как составили план подготовки. Есть команды, которые почти не провалились и идут по сезону относительно ровно.

— Первая на ум пришла «Сибирь».

— Согласен, «Сибирь». Я думал назвать «Локомотив», но они проиграли три матча. А возможно, это зависит не только от физических кондиций. Бывают такие матчи, когда не хватает фарта и соперник реально сильнее. Что тут сделаешь, если они сильнее в данный момент? Иногда может подвести дисциплина. Пропускаешь один-два гола в меньшинстве — и отыграться очень тяжело. Сейчас все команды умеют обороняться и играть по счету. Все взаимосвязано и индивидуально для каждого матча.

Леонид Тамбиев. «После безвольных поражений в раздевалку не захожу». Тренер сделал крутую команду из безнадежного аутсайдера

ХК Адмирал
Леонид Тамбиев
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Западная конференция И В П О
1 СКА 52 40 12 84
2 ЦСКА 50 33 17 71
3 Торпедо 50 32 18 68
4 Локомотив 52 30 22 67
5 Динамо М 51 29 22 66
6 Витязь 50 23 27 54
7 Спартак 52 23 29 53
8 Северсталь 51 20 31 51
9 Динамо Мн 51 19 32 49
10 Куньлунь 52 18 34 41
11 Сочи 50 6 44 21
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 49 29 20 65
2 Сибирь 51 30 21 64
3 Металлург 50 28 22 63
4 Сал. Юлаев 50 27 23 63
5 Авангард 49 29 20 62
6 Ак Барс 50 26 24 60
7 Адмирал 51 27 24 59
8 Трактор 51 22 29 50
9 Нефтехимик 50 23 27 49
10 Барыс 52 22 30 48
11 Амур 50 21 29 48
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20.01
15.01 13:00
Спартак – Куньлунь
 3 : 2
15.01 17:00
Локомотив – Динамо М
 0 : 2
15.01 17:00
Витязь – Трактор
 4 : 3 Б
15.01 17:00
СКА – Амур
 3 : 1
15.01 17:00
ЦСКА – Северсталь
 4 : 2
15.01 17:10
Динамо Мн – Автомобилист
 - : -
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