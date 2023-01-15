Тамбиев — о календаре: «В НХЛ всю жизнь играют 82 матча. 68 игр в КХЛ — новый опыт для всех»
Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев в интервью «СЭ» высказался о календаре КХЛ, который в сезоне-2022/23 расширили до 68 матчей в регулярном чемпионате.
— Вы, как никто другой, ощутили насыщенность календаря, летая из Владивостока. Перед сезоном ведь мало кто понимал, как новый график отразится на игроках.
— Думаю, тренеры проанализируют этот сезон и наберутся опыта — когда тренировать, когда отпустить вожжи, как составить план, чтобы игроки подходили к матчам в оптимальной форме. Это опыт. В НХЛ всю жизнь играют 82 матча. Тренеры четко знают распорядок подготовки. 68 игр в КХЛ — новый опыт для всех. Тренеры проанализируют этот сезон и в следующем такой проблемы не будет. Какие-то тренеры, наверное, довольны тем, как составили план подготовки. Есть команды, которые почти не провалились и идут по сезону относительно ровно.
— Первая на ум пришла «Сибирь».
— Согласен, «Сибирь». Я думал назвать «Локомотив», но они проиграли три матча. А возможно, это зависит не только от физических кондиций. Бывают такие матчи, когда не хватает фарта и соперник реально сильнее. Что тут сделаешь, если они сильнее в данный момент? Иногда может подвести дисциплина. Пропускаешь один-два гола в меньшинстве — и отыграться очень тяжело. Сейчас все команды умеют обороняться и играть по счету. Все взаимосвязано и индивидуально для каждого матча.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|52
|40
|12
|84
|2
|ЦСКА
|50
|33
|17
|71
|3
|Торпедо
|50
|32
|18
|68
|4
|Локомотив
|52
|30
|22
|67
|5
|Динамо М
|51
|29
|22
|66
|6
|Витязь
|50
|23
|27
|54
|7
|Спартак
|52
|23
|29
|53
|8
|Северсталь
|51
|20
|31
|51
|9
|Динамо Мн
|51
|19
|32
|49
|10
|Куньлунь
|52
|18
|34
|41
|11
|Сочи
|50
|6
|44
|21
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|49
|29
|20
|65
|2
|Сибирь
|51
|30
|21
|64
|3
|Металлург
|50
|28
|22
|63
|4
|Сал. Юлаев
|50
|27
|23
|63
|5
|Авангард
|49
|29
|20
|62
|6
|Ак Барс
|50
|26
|24
|60
|7
|Адмирал
|51
|27
|24
|59
|8
|Трактор
|51
|22
|29
|50
|9
|Нефтехимик
|50
|23
|27
|49
|10
|Барыс
|52
|22
|30
|48
|11
|Амур
|50
|21
|29
|48
|15.01
|13:00
|
Спартак – Куньлунь
|3 : 2
|15.01
|17:00
|
Локомотив – Динамо М
|0 : 2
|15.01
|17:00
|
Витязь – Трактор
|4 : 3 Б
|15.01
|17:00
|
СКА – Амур
|3 : 1
|15.01
|17:00
|
ЦСКА – Северсталь
|4 : 2
|15.01
|17:10
|
Динамо Мн – Автомобилист
|- : -