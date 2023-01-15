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Тамбиев — об игре «Адмирала»: «Я не знал, на каком мы будем месте и сколько матчей выиграем»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев в интервью «СЭ» прокомментировал игру команды в сезоне-2022/23.

— «Адмирал» сверхуспешно провел первую половину чемпионата. Высоко шел в таблице, обыгрывал топ-клубы. Вы ждали, что команда способна на такой подъем?

— До конца — нет. Ни один тренер не сможет предвидеть, что ждет в сезоне, как сыграет команда, какое место займет. Лукавить не буду. Конечно, я не знал, на каком мы будем месте и сколько матчей выиграем. У меня есть своя планка требований в тренировочном и игровом процессах. Если хоккеист соответствует ей, то определенный результат придет. Я понимал, что у меня в руках, и выстраивал систему, которая принесет результат. А предвидеть что-то тяжело. Хоккей — это стихия. Кто мог знать, что «Автомобилист», обладая одним из сильнейших составов по креативу, мастерству и регалиям игроков, допустит девять поражений подряд? Тем КХЛ и интересна. Лига сильная, ровная и непредсказуемая.

— Непредсказуемость появилась в этом сезоне?

— Так было и раньше. Конечно, есть фавориты чемпионата. Но они тоже проседают, терпят поражения. И их можно обыграть. Эти команды обладают сильными составами, победными традициями и амбициями. Они нацелены на Кубок Гагарина, но тоже оступаются и проигрывают. В том числе серийно. Потерять игру в КХЛ очень легко. Найти — сложнее.

— «Адмирал» мог пройти весь чемпионат в одном темпе и без спадов?

— Отвечу так: в нашей команде не все зависит от физических кондиций игроков. В некоторых матчах, когда мы проигрывали, элементарно не хватало мастерства и креатива в завершении. Плюс когда выпадают один-два ключевых игрока, обладающих высоким хоккейным интеллектом и лидерскими качествами, мне просто некем их заменить. Да, есть ротация, но когда вылетают игроки первого-второго звена, нет равноценной замены. Ребята стараются, но одного старания в КХЛ мало.

Леонид Тамбиев. «После безвольных поражений в раздевалку не захожу». Тренер сделал крутую команду из безнадежного аутсайдера

ХК Адмирал
Леонид Тамбиев
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4 Локомотив 52 30 22 67
5 Динамо М 51 29 22 66
6 Витязь 50 23 27 54
7 Спартак 52 23 29 53
8 Северсталь 51 20 31 51
9 Динамо Мн 51 19 32 49
10 Куньлунь 52 18 34 41
11 Сочи 50 6 44 21
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 49 29 20 65
2 Сибирь 51 30 21 64
3 Металлург 50 28 22 63
4 Сал. Юлаев 50 27 23 63
5 Авангард 49 29 20 62
6 Ак Барс 50 26 24 60
7 Адмирал 51 27 24 59
8 Трактор 51 22 29 50
9 Нефтехимик 50 23 27 49
10 Барыс 52 22 30 48
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