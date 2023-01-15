Тамбиев — об игре «Адмирала»: «Я не знал, на каком мы будем месте и сколько матчей выиграем»
Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев в интервью «СЭ» прокомментировал игру команды в сезоне-2022/23.
— «Адмирал» сверхуспешно провел первую половину чемпионата. Высоко шел в таблице, обыгрывал топ-клубы. Вы ждали, что команда способна на такой подъем?
— До конца — нет. Ни один тренер не сможет предвидеть, что ждет в сезоне, как сыграет команда, какое место займет. Лукавить не буду. Конечно, я не знал, на каком мы будем месте и сколько матчей выиграем. У меня есть своя планка требований в тренировочном и игровом процессах. Если хоккеист соответствует ей, то определенный результат придет. Я понимал, что у меня в руках, и выстраивал систему, которая принесет результат. А предвидеть что-то тяжело. Хоккей — это стихия. Кто мог знать, что «Автомобилист», обладая одним из сильнейших составов по креативу, мастерству и регалиям игроков, допустит девять поражений подряд? Тем КХЛ и интересна. Лига сильная, ровная и непредсказуемая.
— Непредсказуемость появилась в этом сезоне?
— Так было и раньше. Конечно, есть фавориты чемпионата. Но они тоже проседают, терпят поражения. И их можно обыграть. Эти команды обладают сильными составами, победными традициями и амбициями. Они нацелены на Кубок Гагарина, но тоже оступаются и проигрывают. В том числе серийно. Потерять игру в КХЛ очень легко. Найти — сложнее.
— «Адмирал» мог пройти весь чемпионат в одном темпе и без спадов?
— Отвечу так: в нашей команде не все зависит от физических кондиций игроков. В некоторых матчах, когда мы проигрывали, элементарно не хватало мастерства и креатива в завершении. Плюс когда выпадают один-два ключевых игрока, обладающих высоким хоккейным интеллектом и лидерскими качествами, мне просто некем их заменить. Да, есть ротация, но когда вылетают игроки первого-второго звена, нет равноценной замены. Ребята стараются, но одного старания в КХЛ мало.
|Западная конференция
|И
|В
|П
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|1
|СКА
|52
|40
|12
|84
|2
|ЦСКА
|50
|33
|17
|71
|3
|Торпедо
|50
|32
|18
|68
|4
|Локомотив
|52
|30
|22
|67
|5
|Динамо М
|51
|29
|22
|66
|6
|Витязь
|50
|23
|27
|54
|7
|Спартак
|52
|23
|29
|53
|8
|Северсталь
|51
|20
|31
|51
|9
|Динамо Мн
|51
|19
|32
|49
|10
|Куньлунь
|52
|18
|34
|41
|11
|Сочи
|50
|6
|44
|21
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|49
|29
|20
|65
|2
|Сибирь
|51
|30
|21
|64
|3
|Металлург
|50
|28
|22
|63
|4
|Сал. Юлаев
|50
|27
|23
|63
|5
|Авангард
|49
|29
|20
|62
|6
|Ак Барс
|50
|26
|24
|60
|7
|Адмирал
|51
|27
|24
|59
|8
|Трактор
|51
|22
|29
|50
|9
|Нефтехимик
|50
|23
|27
|49
|10
|Барыс
|52
|22
|30
|48
|11
|Амур
|50
|21
|29
|48
|15.01
|13:00
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Спартак – Куньлунь
|3 : 2
|15.01
|17:00
|
Локомотив – Динамо М
|0 : 2
|15.01
|17:00
|
Витязь – Трактор
|4 : 3 Б
|15.01
|17:00
|
СКА – Амур
|3 : 1
|15.01
|17:00
|
ЦСКА – Северсталь
|4 : 2
|15.01
|17:10
|
Динамо Мн – Автомобилист
|- : -