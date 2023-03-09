Тамбиев о матче с «Салаватом»: «Посмотрим, что будет во Владивостоке. Ждать осталось недолго»
Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев оценил игру команды с пятом матче с «Салаватом Юлаевым» (4:3 ОТ, 3-2) в серии первого раунда плей-офф КХЛ.
«Хорошая, плей-оффная игра, которую мы очень хорошо начали. Повели в счете, забили очень хорошие голы, была хорошая энергия. Затем удаления немножко поломали нам игру, инициатива перешла к сопернику, они этим воспользовались. «Салават» — команда мастеровитая, мы знаем, что с ними не нужно удаляться. Не дотерпели девять секунд. Пришлось сыграть овертайм, в котором золотой бросок Александра Шевченко решил исход матча. Как сделать так, чтобы команда не «перегорела» во Владивостоке? Как можно, играя против «Салавата» «перегореть»?! Мы же понимаем, кто фаворит в нашей паре. Посмотрим, что будет во Владивостоке. Ждать осталось недолго», — приводит слова Тамбиева сайт КХЛ.
Шестой матч между командами пройдет 11 марта во Владивостоке.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Авангард - Сибирь
|3 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
|2 - 2
|
Торпедо - Динамо М
|2 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|2 - 2
|
Ак Барс - Нефтехимик
|3 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|3 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 3
|9.03
|17:00
|
Сал. Юлаев – Адмирал
|3 : 4 ОТ
|9.03
|19:30
|
Локомотив – Витязь
|2 : 1 ОТ
|9.03
|19:30
|
Ак Барс – Нефтехимик
|6 : 1
|9.03
|19:30
|
СКА – Динамо Мн
|6 : 3