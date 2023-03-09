Тамбиев о матче с «Салаватом»: «Посмотрим, что будет во Владивостоке. Ждать осталось недолго»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев оценил игру команды с пятом матче с «Салаватом Юлаевым» (4:3 ОТ, 3-2) в серии первого раунда плей-офф КХЛ.

«Хорошая, плей-оффная игра, которую мы очень хорошо начали. Повели в счете, забили очень хорошие голы, была хорошая энергия. Затем удаления немножко поломали нам игру, инициатива перешла к сопернику, они этим воспользовались. «Салават» — команда мастеровитая, мы знаем, что с ними не нужно удаляться. Не дотерпели девять секунд. Пришлось сыграть овертайм, в котором золотой бросок Александра Шевченко решил исход матча. Как сделать так, чтобы команда не «перегорела» во Владивостоке? Как можно, играя против «Салавата» «перегореть»?! Мы же понимаем, кто фаворит в нашей паре. Посмотрим, что будет во Владивостоке. Ждать осталось недолго», — приводит слова Тамбиева сайт КХЛ.

Шестой матч между командами пройдет 11 марта во Владивостоке.