СКА обыграл минское «Динамо» и вышел вперед в серии
СКА на своем льду обыграл минское «Динамо» в пятом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ — 6:3.
В составе победителей дублями отметились Дмитрий Яшкин и Марат Хайруллин, по голу на свой счет записали Василий Глотов и Никита Гусев.
За миначан шайбы забросили Виталий Пинчук, Седрик Пакетт и Дмитрий Соколов.
СКА вышел вперед в серии — 3-2. Следующий матч между командами пройдет в Минске 11 марта. Начало — в 17.10 мск.
КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Пятый матч
СКА (Санкт-Петербург) — «Динамо Мн» (Минск) — 6:3 (2:1, 1:0, 3:2)
Голы: Пинчук — 2 (бол., Спунер, Соколов), 8:43 — 0:1. Яшкин — 3 (бол., Гусев, Ожиганов), 10:16 — 1:1. Глотов — 3 (Л. Комаров), 17:15 — 2:1. Яшкин — 4 (бол., Жафяров, Ожиганов), 39:17 — 3:1. Пакетт — 2 (Козун, Спунер), 46:32 — 3:2. Гусев — 3 (Глотов, Камалов), 47:53 — 4:2. Соколов — 2 (бол., Барберио, Козун), 51:58 — 4:3. Хайруллин — 1 (п.в.), 58:27 — 5:3. Хайруллин — 2 (мен., п.в., Хуснутдинов), 59:48 — 6:3.
Вратари: Николаев — Колосов (57:09 — 58:27, 58:46 — 59:48).
Штраф: 10 — 10.
Броски: 43 (14+16+13) — 22 (6+9+7).
Судьи: Наумов, Юдаков.
9 марта. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 11896 зрителей.
Счет в серии: 3-2.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Авангард - Сибирь
|3 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
|2 - 2
|
Торпедо - Динамо М
|2 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|2 - 2
|
Ак Барс - Нефтехимик
|3 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|3 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 3
|9.03
|17:00
|
Сал. Юлаев – Адмирал
|3 : 4 ОТ
|9.03
|19:30
|
Локомотив – Витязь
|2 : 1 ОТ
|9.03
|19:30
|
Ак Барс – Нефтехимик
|6 : 1
|9.03
|19:30
|
СКА – Динамо Мн
|6 : 3