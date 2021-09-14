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Главный тренер «Адмирала»: «Хочется уже побыстрее выиграть»

16:18
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Главный тренер «Адмирала» Александр Анлриевский подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо» (3:5).

«Хотели сегодня порадовать болельщиков. Целый сезон ждали. Считаю, неплохо играли первые два периода. В третьем нас немножко не хватило. Неправильно сыграли в зоне обороны. Повторюсь, что хотели порадовать болельщиков победой долгожданной. Она нам нужна сейчас в плане психологии. Играем вроде неплохо, а какая-то мелкая ошибка перечеркивает весь результат. Хочется уже побыстрее выиграть», — цитирует тренера сайт «Динамо».

Дополнительная информация:

https://dynamo.ru/news/171393-aleksey_kudashov____dinamo___vsegda_byilo_razdrajitelem_dlya_vseh__

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Иван Шитик все материалы автора

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