Главный тренер «Адмирала»: «Хочется уже побыстрее выиграть»
16:18
Главный тренер «Адмирала» Александр Анлриевский подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо» (3:5).
«Хотели сегодня порадовать болельщиков. Целый сезон ждали. Считаю, неплохо играли первые два периода. В третьем нас немножко не хватило. Неправильно сыграли в зоне обороны. Повторюсь, что хотели порадовать болельщиков победой долгожданной. Она нам нужна сейчас в плане психологии. Играем вроде неплохо, а какая-то мелкая ошибка перечеркивает весь результат. Хочется уже побыстрее выиграть», — цитирует тренера сайт «Динамо».
Дополнительная информация:
https://dynamo.ru/news/171393-aleksey_kudashov____dinamo___vsegda_byilo_razdrajitelem_dlya_vseh__
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