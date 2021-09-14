Главный тренер «Адмирала»: «Хочется уже побыстрее выиграть»

Главный тренер «Адмирала» Александр Анлриевский подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо» (3:5).

«Хотели сегодня порадовать болельщиков. Целый сезон ждали. Считаю, неплохо играли первые два периода. В третьем нас немножко не хватило. Неправильно сыграли в зоне обороны. Повторюсь, что хотели порадовать болельщиков победой долгожданной. Она нам нужна сейчас в плане психологии. Играем вроде неплохо, а какая-то мелкая ошибка перечеркивает весь результат. Хочется уже побыстрее выиграть», — цитирует тренера сайт «Динамо».