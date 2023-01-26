Кривокрасов: «Показательно, что у нас сейчас не появляются такие таланты как Овечкин или Малкин»
Тренер «Сибири» Сергей Кривокрасов, работавший долгое время в США, сравнил развитие детского хоккея в Америке и России.
«В России дети, занимающиеся спортом, часто забивают на учебу в школе. В США дела обстоят иначе. Во Флориде 16-18-летние ребята учатся в школьной академии. Если они отставали по школе, то мы их не допускали до тренировок. Смысл системы американского хоккея в том, чтобы вывести парней на уровень NCAA. Там интересуются какой ты человек, какие оценки у тебя в школе. Быть просто хорошим хоккеистом недостаточно. Американские тренеры ушли вперед? Мне сложно сказать. Во всех штатах США разный подход. Миннесота, например, это вообще отдельный случай. Но по тому, что я вижу, могу сказать, что и Америка, и Финляндия, где я тоже работал, ушли вперед. Почему? У меня нет одного ответа. Есть много нюансов в работе с молодыми игроками. Показательно, что у нас сейчас не появляются такие таланты как Овечкин, Малкин или Ковальчук», — приводит слова Кривокрасова Sport24.
Профессиональную карьеру Кривокрасов начинал в московском ЦСКА, спустя два сезона уехал в НХЛ в «Чикаго». Помимо «Блэкхокс», в НХЛ выступал за «Нэшвилл», «Миннесоту», «Калгари» и «Анахайм». Всего в НХЛ провел 471 матч, набрав 197 (88+109) очков.
В России выступал за «Амур», «Северсталь», «Динамо» (Москва), «Металлург» (Новокузнецк), «Авангард», с которым стал чемпионом страны в сезоне-2003/2004. Чемпион мира среди молодежи 1992 года.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|56
|43
|13
|90
|2
|Локомотив
|56
|33
|23
|74
|3
|ЦСКА
|54
|34
|20
|74
|4
|Торпедо
|54
|34
|20
|72
|5
|Динамо М
|55
|32
|23
|72
|6
|Витязь
|54
|26
|28
|60
|7
|Спартак
|55
|25
|30
|57
|8
|Северсталь
|55
|22
|33
|56
|9
|Динамо Мн
|55
|21
|34
|54
|10
|Куньлунь
|55
|19
|36
|43
|11
|Сочи
|53
|6
|47
|21
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|54
|31
|23
|70
|2
|Сибирь
|55
|33
|22
|70
|3
|Ак Барс
|55
|30
|25
|69
|4
|Металлург
|54
|30
|24
|68
|5
|Авангард
|54
|31
|23
|66
|6
|Сал. Юлаев
|55
|28
|27
|65
|7
|Адмирал
|54
|27
|27
|60
|8
|Амур
|54
|25
|29
|56
|9
|Нефтехимик
|55
|25
|30
|54
|10
|Барыс
|57
|24
|33
|54
|11
|Трактор
|55
|23
|32
|54
|26.01
|12:30
|
Адмирал – Сибирь
|- : -
|26.01
|19:00
|
Куньлунь – Динамо Мн
|- : -
|26.01
|19:30
|
Спартак – Торпедо
|- : -
|26.01
|19:30
|
Сочи – Витязь
|- : -