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Кривокрасов: «Показательно, что у нас сейчас не появляются такие таланты как Овечкин или Малкин»

Кривокрасов сравнил развитие детского хоккея в Америке и России
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Тренер «Сибири» Сергей Кривокрасов, работавший долгое время в США, сравнил развитие детского хоккея в Америке и России.

«В России дети, занимающиеся спортом, часто забивают на учебу в школе. В США дела обстоят иначе. Во Флориде 16-18-летние ребята учатся в школьной академии. Если они отставали по школе, то мы их не допускали до тренировок. Смысл системы американского хоккея в том, чтобы вывести парней на уровень NCAA. Там интересуются какой ты человек, какие оценки у тебя в школе. Быть просто хорошим хоккеистом недостаточно. Американские тренеры ушли вперед? Мне сложно сказать. Во всех штатах США разный подход. Миннесота, например, это вообще отдельный случай. Но по тому, что я вижу, могу сказать, что и Америка, и Финляндия, где я тоже работал, ушли вперед. Почему? У меня нет одного ответа. Есть много нюансов в работе с молодыми игроками. Показательно, что у нас сейчас не появляются такие таланты как Овечкин, Малкин или Ковальчук», — приводит слова Кривокрасова Sport24.

Профессиональную карьеру Кривокрасов начинал в московском ЦСКА, спустя два сезона уехал в НХЛ в «Чикаго». Помимо «Блэкхокс», в НХЛ выступал за «Нэшвилл», «Миннесоту», «Калгари» и «Анахайм». Всего в НХЛ провел 471 матч, набрав 197 (88+109) очков.

В России выступал за «Амур», «Северсталь», «Динамо» (Москва), «Металлург» (Новокузнецк), «Авангард», с которым стал чемпионом страны в сезоне-2003/2004. Чемпион мира среди молодежи 1992 года.

Источник: https://sport24.ru/news/hockey/2023-01-26-krivokrasov-pokazatelno-chto-u-nas-seychas-ne-poyavlyayutsya-takiye-talanty-kak-ovechkin-malkin-ili-kovalchuk
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