Главного тренера «Салавата» Козлова могли уволить в случае поражения от «Ак Барса»

Как стало известно «СЭ», главного тренера «Салавата» Виктора Козлова могли уволить в случае поражения от «Ак Барса». Уфимцы выиграли в овертайме со счетом 2:1.

«Матч против «Ак Барса» был определяющим для Виктора Козлова. Его могли уволить в случае поражения. Тогда бы назначили Николая Цулыгина», — заявил в эфире «СЭ» спецкор отдела хоккея Алексей Шевченко.

«Салават Юлаев» в этом сезоне регулярного чемпионата КХЛ занимает 6-е место в Восточной конференции с 65 очками.