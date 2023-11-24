Глава СКА заявил, что не считает слова про страну без «мяса» оскорблением «Спартака»
Председатель совета директоров СКА и футбольного «Зенита» Александр Медведев заявил, что его комментарий в адрес «Спартака» после матча КХЛ не несет оскорбительного посыла.
23 ноября СКА обыграл дома «Спартак» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Команда одержала седьмую победу подряд. Подводя итоги встречи, Медведев сказал: «Рыбный день, страна без мяса».
«Искать в этом что-то помимо иронии... С учетом того, что вчера был четверг... Не все жили в СССР, а кто жил, должны помнить, что везде в ресторанах и столовых мяса было не найти. Это был рыбный день», — заявил Медведев РИА «Новости».
Он отметил, что «мясо» для московского клуба носит самоироничный характер в силу позиции самого «Спартака» и его болельщиков.
«Приведу в пример приход болельщиков на матч с поросятами, в том числе с живыми», — добавил он.
После встречи защитник СКА Федотов рассказал о главной задаче питерского клуба в КХЛ.
Видеообзор этого матча можно посмотреть здесь.
СКА с 40 очками занимает пятое место в Западной конференции КХЛ после 33 матчей. «Спартак» (49 очков) после 35 игр продолжает лидировать на «Западе».
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