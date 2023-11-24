«Северсталь» проиграла «Амуру» и потерпела седьмое поражение в восьми матчах

«Амур» дома обыграл «Северсталь» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 6:2.

Дублем у гостей отметился нападающий Кирилл Пилипенко. За «Амур» забили Владислав Барулин, Станислав Бочаров, Сергей Лапин, Вячеслав Грецкий, Кэмерон Ли и Евгений Грачев.

«Северсталь» потерпела седьмое поражение в восьми матчах. Команда идет на 8-м месте на «Западе», набрав в 34 матчах 33 очка. «Амур», сыграв столько же матчей, расположился на 9-й строчке Восточной конференции, имея в активе 34 очка.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — «Северсталь» (Череповец) — 6:2 (3:1, 1:0, 2:1)

Голы: Барулин — 3 (Щемеров, Бочаров), 6:52 — 1:0. Пилипенко — 18 (Аймурзин), 10:46 — 1:1. Бочаров — 7 (Барулин, Коршков), 14:19 — 2:1. Лапин — 2 (Грецкий, Гиздатуллин), 19:41 — 3:1. Грецкий — 4 (Гиздатуллин, Дрозг), 38:30 — 4:1. Ли — 2 (бол., Шевченко, Дрозг), 47:28 — 5:1. Пилипенко — 19 (Ильин), 53:09 — 5:2. Грачев — 6, 55:05 — 6:2.

Вратари: Лозебников — Шостак.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 36 (14+10+12) — 25 (10+10+5).

Судьи: Васильев, Оленин.

24 ноября. Хабаровск. Платинум-Арена. 5555 зрителей.