Бывший защитник ЦСКА и «Сибири» Сергей Гимаев поделился мнением о серии поражений СКА.

«До этого у СКА была победная серия, последнюю игру перед перерывом они уступили ЦСКА. Уступили по делу — армейцы выглядели сильнее, в том матче была ставка на лидеров команды. В перерыве у СКА больше половины команды уехало по различным сборным, травму получил Лехтонен — один из ключевых игроков обороны, который до этого играл по 29-30 минут. Сейчас в СКА добавился Лео Комаров, где и так можно набрать две команды: одна играет, вторая ждет своего часа.

Достаточно серьезная ротация состава началась, может, где-то не хватает сыгранности, где-то новички еще не влились в команду. Какая-то уникальная ситуация, когда команда, обладающая таким составом, проигрывает пять матчей подряд», — приводит слова Гимаева «Чемпионат».

СКА на своем льду уступил «Сибири» (1:2) и потерпел пять поражений подряд, повторив свой антирекорд. Петербуржцы с 39 очками в 29 матчах опустились на третью строчку Западной конференции.